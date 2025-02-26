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Оновлено

"Ми не є боржниками": Зеленський запевнив, що угода зі США не створює боргів для України

Дар'я Куркіна
26 лютого, 2025 середа
16:13
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що угода України та Сполучених Штатів Америки не передбачає жодних боргів для Києва

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Про це він розповів під час брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Зеленського, угода з Вашингтоном не містить положень ні про $500 млрд, ні $350 млрд чи $150 млрд боргу України.

"Кінцевий варіант угоди оцінюють дуже непогано наші урядовці. Кажуть, що він може працювати.  Кінцевий варіант повністю я ще не бачив, у мене була Ставка. Головні питання, які я підіймав, вони там звучать дуже непогано. Команди дійсно попрацювали - і українці, і американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками, незважаючи на те, що це звучить у медіа. В угоді немає ані 500 млрд доларів боргу, ані 350 млрд доларів, ані 150 млрд доларів. Я вважав, це було б несправедливо відносно нас", - розповів президент.

Глава держави також додав, що не піде і "на 10 центів повернення боргу у цій угоді". 

"Інакше – це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні. І як я і сказав, у наступній угоді, яку ця угода відкриває, там де ми можемо більш предметно говорити про гарантії безпеки або конкретні суми, і як буде управлятись цей фонд тощо, ми готові говорити, якщо це умова, що далі допомоги Україні не буде безкоштовно – це нова реальність. Вона може бути…і я думаю, ми не зможемо обирати, як гратися із цим. Я не буду гратися. Якщо мені скажуть – ми продовжуємо допомогу, і це буде і в фінансовому форматі – ми даємо вам зброю на 30 мільярдів, ви повинні нам повернути щось. Скажуть, що – ми будемо повертати. Тому що нам потрібна буде ця допомога", - пояснив Зеленський. 

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. 

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

Читайте також: Київ та Вашингтон ще працюють над текстом угоди про корисні копалини. Що не подобається Україні

24 лютого міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин про угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Наступного дня FT повідомило, що Київ узгодив угоду з Вашингтоном про українські рідкісноземельні мінерали після того, як США відкинули найжорсткіші вимоги, проте документ не має чітких гарантій безпеки.

Теги:
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Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Економіка
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