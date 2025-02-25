Україна узгодила оновлену угоду зі США щодо рідкісноземельних мінералів, - FT

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Українські чиновники розповіли виданню, що тепер Київ готовий підписати угоду стосовно рідкісноземельних мінералів, після того як Штати відмовилися від вимоги отримати $500 млрд потенційного доходу від українських ресурсів.

За словами співрозмовників, українська сторона домовилася про набагато вигідніші умови для себе.

У матеріалі йдеться, що за новою версією угоди буде створений фонд, у який Київ нараховуватиме 50% надходжень від майбутньої монетизації ресурсів держави, зокрема нафти й газу. Цей фонд має інвестувати проєкти в Україні. Водночас він не охоплюватиме мінеральні ресурси, надходження з яких ідуть у бюджет українського уряду, тому не торкатиметься діяльності Нафтогазу та Укрнафти.

Однак у тексті документа не згадується про будь-які гарантії безпеки США для Києва, на яких українська сторона наполягала спочатку.

"Це також залишає важливі питання, такі як розмір частки США у фонді та умови угод про "спільну власність", які будуть викладені в подальших угодах", - додає FT.

Джерела видання заявили, що оновлену угоду схвалили міністри юстиції, економіки й закордонних справ, які пропонують можливий візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон для церемонії підписання угоди з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

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24 лютого міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин про угоду щодо рідкісноземельних мінералів.