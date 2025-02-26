Кабмін схвалив угоду зі США про створення Інвестфонду відбудови України
У середу, 26 лютого, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, угода матиме шість ключових позицій.
- Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
- Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
- Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
- США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
- Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України.
"Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців", - зазначив Шмигаль.
- В угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу.
"Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме", - наголосив прем’єр-міністр України.
- Журналісти "Європейської правди" отримали повний текст рамкової угоди між Україною та США щодо корисних копалин, яку мають підписати цього тижня.
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