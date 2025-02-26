Кабмін схвалив угоду зі США про створення Інвестфонду відбудови України

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, угода матиме шість ключових позицій.

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.