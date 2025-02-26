Не бачу прямої залежності між рамковою угодою і питаннями безпеки, - дипломат Огризко

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Для Трампа сьогодні головна мета - це швидкі перемоги, швидкі успіхи. Саме через це він хотів швидко приєднати Канаду, приєднати Гренландію, зробити щось подібне з Панамським каналом і так далі, і так далі. Вирішити питання Гази і тому подібне. Ну, і всюди ситуація явно не на його користь. От де б не було, нічого не складається, нема того, на що він розраховував, ну, щонайменше в зовнішній політиці. Не дуже просто все відбувається і всередині Сполучених Штатів Америки, тому що на оті речі, про які він говорив щодо тих самих мігрантів, реформи охорони здоров'я і так далі, і так далі. Ну, не вирішується протягом двох тижнів. А тут з'являється можливість бодай на чомусь продемонструвати свою потужну лідерську місію. От відправляється в Україну міністр фінансів, як ковбой на гнідій кобилі і каже, що: “Давай підписуй відразу, і тоді все буде добре. Ну, отримав відкоша і правильно отримав, заспокоївся трошки, і сьогодні ми маємо зовсім іншу історію", - сказав дипломат.

Володимир Огризко зауважив, що не бачить залежності між рамковою угодою зі Сполученими Штатами Америки про українські рідкісноземельні мінерали і гарантіями безпеки для України.

"Чому, власне, ми говоримо зараз про цю угоду? Ну, саме тому, що вона потрібна, мені здається, більше Трампу в суто пропагандистських цілях і його методах ведення зовнішньої політики і не більше. Я не бачу прямої залежності між з цією конкретною угодою, яка має бути підписана, бо це, власне, рамковий документ, який поки що ні до чого нікого не зобов'язує з питаннями безпеки. Безпеки - це окрема тема", - зауважив він.