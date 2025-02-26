В угоді з США про рідкісноземельні мінерали зʼявився пункт про гарантії безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що в рамковій угоді з США про українські рідкісноземельні мінерали йдеться про гарантії безпеки Києву - у 10 пункті
Про це він розповів на брифінгу, передає РБК-Україна.
"У рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилося хоча б речення "гарантії безпеки України" і те, що мене брифінгували урядовці - це з'явилось у 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю, й угоду урядовці пропонують підписувати міністрам", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що цей документ "може мати великий успіх або тихенько пройти". За його словами, перше залежить від його розмови з американським президентом Дональдом Трампом.
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- 25 лютого FT повідомило, що Київ узгодив угоду з Вашингтоном про українські рідкісноземельні мінерали після того, як США відкинули найжорсткіші вимоги, проте документ не має чітких гарантій безпеки.
- 26 лютого Володимир Зеленський запевнив, що угода України та Сполучених Штатів Америки не передбачає жодних боргів для Києва.
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