В угоді з США про рідкісноземельні мінерали зʼявився пункт про гарантії безпеки, - Зеленський

Про це він розповів на брифінгу, передає РБК-Україна.

"У рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилося хоча б речення "гарантії безпеки України" і те, що мене брифінгували урядовці - це з'явилось у 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю, й угоду урядовці пропонують підписувати міністрам", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що цей документ "може мати великий успіх або тихенько пройти". За його словами, перше залежить від його розмови з американським президентом Дональдом Трампом.

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