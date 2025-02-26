Викладача вишу Карпенка-Карого Галицького звинуватили в домаганнях. Він їх заперечує

Про це студентки розповіли виданню NGL.media.

Три студентки викладача кафедри кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Володимира Галицького, дві з яких попросили зберегти свою анонімність, оскільки продовжують навчання і хвилюються за своє майбутнє, звинуватили його у домаганнях.

Дарина Пасічник, яка говорить відкрито, зазначила, що про сексуальні домагання з боку викладача давно відомо на широкий загал.

"Усі знають про Галицького, що він цим займається зі студентками. Це знає і адміністрація університету. Ну, тобто це не секрет", – наголосила дівчина.

Вона стверджує, що неодноразово зверталась до керівництва університету після того, як викладач привселюдно торкався її грудей на занятті з операторської майстерності, але реакції не було.

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Після публічних обвинувачень на адресу Андрія Білоуса Пасічник ще раз звернулась до адміністрації університету, розповівши про свій досвід з Володимиром Галицьким. Цього разу, зі слів дівчини, в університеті зібрали комісію й обговорили ситуацію, як з нею, так і з Галицьким.

Заява Дарини Пасічник ще перебуває на розгляді, після цього, повідомили в університеті, будуть ухвалювати рішення щодо викладача.

Текст містить описи сексуальних та насильницьких сцен і може бути травматичним.

Ще одна ймовірна потерпіла на умовах анонімності розповіла, як чотири роки тому Галицький призначив їй робочу зустріч на станції метро. Викладач розпитував дівчину про минуле й навчання, а також переглянув її портфоліо, у якому було багато артхаусних фотографій, траплялася оголеність.

"Я не можу сказати, що це тип викладача, який, вибачте, одразу лізе в штани. Ні, він дуже класний психолог і маніпулятор, дуже професійний. Спочатку він дав мені відчути провину, що я запізнилась. Потім різко перемкнулося на таке турботливе ставлення. Мене це дуже розслабило, мені нічого не видавалося дивним", - поділилась студентка.

Згодом Володимир Галицький запросив дівчину до себе на студію, яка виявилася звичайною квартирою. Там він запропонував їй випити горілку, розпитуючи, як вона поводиться у стані алкогольного сп'яніння. Зрештою, за словами співрозмовниці видання, він умовив студентку залишитись у нього на ніч і запропонував оголену фотосесію, на яку вона погодилась.

"Потім він взяв якусь книжку, знайшов картини Діви Марії й сказав сісти на неї вульвою. Я це зробила. Потім він попросив мене помастурбувати на камеру. Тоді вже мені стало лячно, дискомфортно. Але я послухалась і почала це робити. Я гарно імітувала задоволення, стогони, але я не змогла стимулювати свою вологість. І він тоді просто взяв свої пальці, облизав їх, і просто провів ними по вульві. Я начебто пропрацювала все це з психотерапевтом, але досі гидко згадувати ці моменти, саме на фізичному рівні", - додала вона.

Третя студентка Галицького анонімно поділилася, як на першому курсі той порушував з нею інтимні теми, розпитуючи про її статеве життя та розповідав про власний досвід.

"З одного боку, ніхто мене насильно не розпитував, я сама йому давала відповіді. Але! Зараз я вважаю, що подібні теми педагог не має порушувати з етичного погляду. Перший курс — це ще діти, які не зовсім розуміють свої дії. Я не скидаю на нього усю відповідальність, адже тоді вважала себе достатньо дорослою. Але на той момент відчувала певну маніпуляцію, яка зі мною спрацювала", - розповіла дівчина.

Сам Володимир Галицький у розмові з виданням заявив, що не чув про звинувачення у домаганнях ні від своїх студенток, ні від адміністрації університету. Він заперечив будь-які звинувачення на свою адресу.

"Я перший раз від вас це чую. Що я можу сказати? Що за студенти, які обставини? Що це було? Я хочу бачити цих людей. Ніяких доторків, нічого такого не було. Може, я колись несвідомо образив когось, але щоб роздягати чи лапати, то такого не було", – прокоментував викладач.

69-річний Володимир Галицький працює старшим викладачем кафедри кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, заслужений діяч мистецтв України.