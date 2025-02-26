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Президент Колумбії Петро назвав угоду про рідкісноземельні мінерали із США "дурістю" Зеленського

Катерина Єсікова
26 лютого, 2025 середа
07:11
Світ президент Колумбії Густаво Петро

Президент Колумбії Густаво Петро вважає, що український лідер Володимир Зеленський робить "дурість" через угоду про рідкісноземельні мінерали із США

Зміст

Про це він написав у Х.

"Дурість Зеленського в тому, що він дозволив собою маніпулювати західним європейцям, які не знають, куди вони йдуть, чи то до Гітлера, чи то в нікуди", - написав Петро.

За його словами, "вони воюють зі своїми братами-слов'янами, а в підсумку віддають Україну американцям".

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. 

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

Читайте також: Київ та Вашингтон ще працюють над текстом угоди про корисні копалини. Що не подобається Україні

24 лютого міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин про угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Раніше Financial Times писало, що Київ узгодив угоду з Вашингтоном про українські рідкісноземельні мінерали після того, як США відкинули найжорсткіші вимоги, проте документ не має чітких гарантій безпеки.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Колумбія
США
Економіка
Світ про Україну
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