Зеленський звільнив з посади командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Гнатова

Про це йдеться в указі №148/2025, що оприлюднений на сайті ОП.

"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України", - зазначено в указі, датованому 26 лютого.

Гнатова призначили на посаду командувача Обʼєднаних сил ЗСУ у червні 2024 року. Військовий у 2022 році очолював оборону Миколаєва і відповідав за звільнення Херсонської області.

Весною 2023 року Гнатова призначили керувати обороною Бахмута, а у квітні 2024 року він став командувачем військ оперативного командування "Схід". У серпні минулого року він отримав звання генерал-майора.