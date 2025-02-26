Зеленський звільнив з посади командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Гнатова
Президент Володимир Зеленський підписав документ, який звільняє Андрія Гнатова з посади Командувача Об'єднаних сил ЗСУ
Про це йдеться в указі №148/2025, що оприлюднений на сайті ОП.
"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України", - зазначено в указі, датованому 26 лютого.
Гнатова призначили на посаду командувача Обʼєднаних сил ЗСУ у червні 2024 року. Військовий у 2022 році очолював оборону Миколаєва і відповідав за звільнення Херсонської області.
Весною 2023 року Гнатова призначили керувати обороною Бахмута, а у квітні 2024 року він став командувачем військ оперативного командування "Схід". У серпні минулого року він отримав звання генерал-майора.
- Наприкінці 2024 року Зеленський підписав укази про звільнення очільників Київської і Полтавської обласних державних адміністрацій. Також він звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента України.
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