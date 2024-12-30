Зеленський звільнив заступника Єрмака Романа Машовця
Президент Володимир Зеленський 30 грудня звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента України
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться у документі.
Зауважимо, що Машовець був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента 22 квітня 2020 року.
Довідка. Роман Машовець з 1993 року до 2008 року служив у Збройних Силах України. З 2014 він займався організацією військово-технічної допомоги для української армії.
- Того ж дня Зеленський підписав укази про звільнення очільників Київської і Полтавської обласних державних адміністрацій.
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