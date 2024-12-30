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Зеленський звільнив очільників Київської і Полтавської ОДА

Ксенія Золотова
30 грудня, 2024 понедiлок
20:47
Суспільство Володимир Зеленський

30 грудня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників Київської і Полтавської обласних державних адміністрацій

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Указом №887/2024 Зеленський наказав звільнити Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Президент звільнив указом №888/2024 Філіпа Проніна з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

  • У суботу, 28 грудня, Кабінет Міністрів України погодив звільнення двох очільників обласних військових адміністрацій, а саме – Київської та Полтавської.


 

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Київщина
Полтавщина
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