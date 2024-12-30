Зеленський звільнив очільників Київської і Полтавської ОДА
30 грудня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників Київської і Полтавської обласних державних адміністрацій
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Указом №887/2024 Зеленський наказав звільнити Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Президент звільнив указом №888/2024 Філіпа Проніна з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
- У суботу, 28 грудня, Кабінет Міністрів України погодив звільнення двох очільників обласних військових адміністрацій, а саме – Київської та Полтавської.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.41
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе