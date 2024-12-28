Кабмін погодив звільнення очільників Київської та Полтавської ОВА

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що уряд погодив звільнення Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Фото: Руслан Кравченко

Також погоджено звільнення Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Фото: АРМА

Нагадаємо, що Руслан Кравченко був призначений на посаду на початку квітня 2023 року, а Філіп Пронін – у жовтні 2023 року.