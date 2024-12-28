Кабмін погодив звільнення очільників Київської та Полтавської ОВА
У суботу, 28 грудня, Кабінет Міністрів України погодив звільнення двох очільників обласних військових адміністрацій, а саме – Київської та Полтавської
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що уряд погодив звільнення Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Фото: Руслан Кравченко
Також погоджено звільнення Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Фото: АРМА
Нагадаємо, що Руслан Кравченко був призначений на посаду на початку квітня 2023 року, а Філіп Пронін – у жовтні 2023 року.
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