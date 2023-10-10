Очільником Полтавської ОВА призначили ексзаступника голови АРМА Філіпа Проніна. Що про нього відомо

Його призначили на посаду згідно з указом президента Володимира Зеленського від 10 жовтня.

Як зазначає "Суспільне", кандидатуру Філіпа Проніна 5 вересня рекомендував до призначення Кабінет Міністрів. Посадовця призначили замість попереднього очільника ОВА Дмитра Луніна. Його звільнили указом від 10 жовтня.

Що відомо про Філіпа Проніна

Філіп Пронін був заступником голови АРМА. Він має вищу економічну та юридичну освіту.

Раніше працював податковим та фінансовим аналітиком, був спеціалістом у Державному комітеті фінансового моніторингу України, пізніше ― заступником директора Департаменту фінансових розслідувань у Державній службі фінансового моніторингу України.

Філіп Пронін представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. 2017-го очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020-го був призначений заступником голови Агентства. 2021-го року увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.