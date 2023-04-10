Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Відповідний указ оприлюднив Офіс президента.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Раніше, 7 квітня, призначення Руслана Кравченка новим очільником Київської облдержадміністрації підтримав Кабінет міністрів.

Довідка. Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022). Працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

З 15 березня 2021 року Кравченко працював керівником Бучанської окружної прокуратури.

У 2023 році Кравченко брав участь у конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але не переміг.