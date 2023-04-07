Уряд погодив призначення Кравченка головою Київської ОДА
7 квітня Кабінет міністрів України підтримав призначення нового очільника Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка
Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
"Уряд підтримав проєкт указу президента про призначення Руслана Кравченка новим головою Київської ОВА", - пише Мельничук.
Кабінет міністрів України звільнив Максима Ярмистого з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті та призначив державним секретарем Міністерства освіти і науки України
Також Ірина Грицай стала заступницею голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Уряд підтримав звільнення голову Обухівської районної державної адміністрації Київської області Олександра Гомона та голову Фастівської районної державної адміністрації Київської області Юрія Волкова Юрія.
Довідково. Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України. Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022). Працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.
Кравченко з 15 березня 2021 року до нині є керівником Бучанської окружної прокуратури.
Цього року Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але не переміг.
- 24 січня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників п'ятьох областей - Київської, Херсонської, Сумської, Запорізької та Дніпропетровської облдержадміністрацій.
- 7 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе