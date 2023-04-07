Уряд погодив призначення Кравченка головою Київської ОДА

Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Уряд підтримав проєкт указу президента про призначення Руслана Кравченка новим головою Київської ОВА", - пише Мельничук.

Кабінет міністрів України звільнив Максима Ярмистого з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті та призначив державним секретарем Міністерства освіти і науки України

Також Ірина Грицай стала заступницею голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Уряд підтримав звільнення голову Обухівської районної державної адміністрації Київської області Олександра Гомона та голову Фастівської районної державної адміністрації Київської області Юрія Волкова Юрія.

Довідково. Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України. Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022). Працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

Кравченко з 15 березня 2021 року до нині є керівником Бучанської окружної прокуратури.

Цього року Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, але не переміг.