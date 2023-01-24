Кабмін звільнив 4 заступників міністрів і підтримав звільнення голів п'яти ОВА

Про це повідомила пресслужба уряду.

Згідно з повідомленням, із посад заступників міністрів звільнили:

Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;

Івана Лукерю та В'ячеслава Негоду, які були заступниками міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Також було підтримано проєкти указів президента України Володимира Зеленського про звільнення голів п'яти обласних військових адміністрацій, а саме очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, Олексія Кулебу, який є головою Київської ОВА, голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та Ярослава Янушевича, який очолює Херсонську ОВА.



Водночас на посаду заступника міністра економіки України уряд призначив Олексія Соболєва.

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