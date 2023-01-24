Зеленський звільнив Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Зазначається, що Володимир Зеленський підписав заяву Кирила Тимошенка про звільнення.
"Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі від 23 січня.
Тимошенко подякував Зеленському за довіру та усім очільникам обласних військових адміністрацій за співпрацю.
"Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ - що вберегли і бороните нашу країну", - написав Тимошенко.
- 24 січня повідомлялося, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення, а його посаду може зайняти очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
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