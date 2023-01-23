Заступник голови ОП Тимошенко написав заяву про звільнення, - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в РНБО та Кабміні.

Також зазначається, що у відставку підуть глави військово-цивільних адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької й Херсонської областей.

Окрім того, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що був звільнений заступник Генпрокурора Олексій Симоненко.

За його словами, найближчим часом будуть щонайменше три кадрових рішення по Кабміну.

Видання "Українська правда" з'ясувало, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис.

За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".

23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.

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