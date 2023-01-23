Заступник голови ОП Тимошенко написав заяву про звільнення, - ЗМІ
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення, посаду може зайняти очільник Київської ОВА Олексій Кулеба
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в РНБО та Кабміні.
Також зазначається, що у відставку підуть глави військово-цивільних адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької й Херсонської областей.
Окрім того, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що був звільнений заступник Генпрокурора Олексій Симоненко.
За його словами, найближчим часом будуть щонайменше три кадрових рішення по Кабміну.
- Видання "Українська правда" з'ясувало, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис.
- За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".
- 23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе