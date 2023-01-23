Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади
Президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Уже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", - сказав він.
- 23 січня Володимир Зеленський назвав відбудову України після війни "найбільшим економічним проєктом нашого часу в Європі" і закликав американський бізнес долучитися до нього.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе