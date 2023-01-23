Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Уже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", - сказав він.

23 січня Володимир Зеленський назвав відбудову України після війни "найбільшим економічним проєктом нашого часу в Європі" і закликав американський бізнес долучитися до нього.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb