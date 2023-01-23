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"Це буде найбільший економічний проєкт нашого часу в Європі": Зеленський закликав американський бізнес долучатися до відбудови України після війни

23 січня, 2023 понедiлок
20:27
Світ Володимир Зеленський

Володимир Зеленський назвав відбудову України після війни "найбільшим економічним проєктом нашого часу в Європі" і закликав американський бізнес долучитися до нього

Про це він сказав під час звернення до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів (The National Association of State Chambers, NASC).

Володимир Зеленський зазначив, що українці захищають не лише незалежність своєї держави й не лише міжнародний порядок.

"Ми захищаємо тут, в Україні, і все те, що зробило зокрема й вас такими, якими ви є. Ми захищаємо свободу та власність, право кожного на свою мрію та обов’язок кожного жити за законом, право кожної родини на безпеку та щастя кожної родини бути частиною своєї громади", – сказав він, додавши, що все це "можна тільки вибороти".

Водночас президент наголосив, що Україна потребує підтримки партнерів на шляху до перемоги, а відтак – у відбудові зруйнованого окупантами.

"А коли ми зможемо завершити цю війну, вигнавши окупантів, так само разом зможемо почати складну роботу з відбудови України – наших міст, нашої економіки, нашої інфраструктури. Уже зрозуміло, що це буде найбільший економічний проєкт нашого часу у Європі. Уже зрозуміло, що американський бізнес може стати тим локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання", – додав він.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже співпрацює з гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як-от BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs, Starlink і Westinghouse.

Також він навів приклади військової співпраці: "Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams".

"Тисячі таких прикладів можливі! І кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною. В усіх галузях – від зброї й оборони до будівництва, від зв’язку до аграрного сектора, від транспорту до IT, від банків до медицини. Я вірю, що свобода завжди має перемагати. І я запрошую вже зараз працювати з нами", – резюмував Зеленський.

  • 16 грудня 2022 року ​Світовий банк повідомив, що створив Цільовий фонд підтримки уряду й подальшого відновлення України, загальна сума початкових внесків фонду становить 250 мільйонів доларів США

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