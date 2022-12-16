Про це йдеться в заяві Світового банку.

"Сьогодні Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни", - йдеться в пресрелізі.

Зазначається, що цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснюватиме Світовий банк, забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України. Крім того, він направлений на планування та реалізацію програми відбудови та реформ в нашій країні.

"Після оголошення зобов’язання уряду Швейцарії щодо установчого внеску та внесків урядів Австрії, Ісландії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції початкова загальна сума фонду становить 250 мільйонів доларів США", - додала пресслужба Світового банку.

Відомо, що Канада та Японія теж пообіцяли підтримати фонд URTF. Очікується, що до фонду приєднаються й інші партнери.

"Фонд URTF об’єднає фінансові ресурси партнерів з розвитку, досвід Світового банку та іншу критично важливу допомогу для вирішення величезних потреб, використовуючи для цього потенціал Світового банку та широкий спектр інструментів фінансування", - наголосила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

Крім того, фонд влаштований як гнучка платформа, яка має забезпечити можливість швидкого реагування на потреби України впродовж перших 10 років своєї діяльності.

Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги.

На початку липня уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, згідно з яким наша країна потребує $750 млрд інвестицій.

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