Представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій
Уряд представив проект плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, він потребує $750 млрд
Про це свідчить оприлюднений проєкт плану відновлення України після війни.
Згідно з ним, Україна для відновлення потребує $750 млрд інвестицій, з яких дві третини має становити підтримка партнерів - гранти,п озики і акціонерний капітал.
При цьому потреби у фінансуванні пріоритетів у 2022 становлять близько $60-65 млрд, без врахування витрат на сектор оборони та безпеки, зазначається в документі.
У той же час, за словами прем-'єр-міністра України Дениса Шмигаля, джерелом відновлення мають стати конфісковані російські активи, а також арештовані активи російських олігархів.
При цьому уряд попередньо ставить ціль зростання економіки приблизно на 7% ВВП щороку до 2035 року.
"Чернетка" плану передбачає реалізацію проєктів у різноманітних сферах економіки – від оборони, екології, енергетики – до розбудови державних інституцій та цифровізації.
- Нагадаємо, президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що на конференції в Лугано буде розроблено принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України.
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