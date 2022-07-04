Про це свідчить оприлюднений проєкт плану відновлення України після війни.

Згідно з ним, Україна для відновлення потребує $750 млрд інвестицій, з яких дві третини має становити підтримка партнерів - гранти,п озики і акціонерний капітал.

При цьому потреби у фінансуванні пріоритетів у 2022 становлять близько $60-65 млрд, без врахування витрат на сектор оборони та безпеки, зазначається в документі.

У той же час, за словами прем-'єр-міністра України Дениса Шмигаля, джерелом відновлення мають стати конфісковані російські активи, а також арештовані активи російських олігархів.

При цьому уряд попередньо ставить ціль зростання економіки приблизно на 7% ВВП щороку до 2035 року.

"Чернетка" плану передбачає реалізацію проєктів у різноманітних сферах економіки – від оборони, екології, енергетики – до розбудови державних інституцій та цифровізації.

Нагадаємо, президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що на конференції в Лугано буде розроблено принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України.