Apple Music назвав Біллі Айліш артисткою року

Про це повідомляється на сайті Apple.

22-річну американську співачку Біллі Айліш оголосили найкращою виконавицею 2024 року за версією Apple Music. Її саундтрек до фільму "Барбі" What Was I Made For? був номінований на "Оскар" та отримав "Ґреммі", а третій повноформатний альбом HIT ME HARD AND SOFT на стримінгу назвали "найкращою музикою в її карʼєрі".

"Крім того, що цього року Біллі була номінована ще на сім нагород "Ґреммі", включаючи "Запис року", "Альбом року" та "Пісня року", — вона також стала першою людиною, яка двічі отримала нагороду "Виконавець року" Apple Music, вигравши її у 2019 році. Це подвиг, який говорить не лише про пристрасть Apple Music до роботи Біллі, але й про тривалі можливості всього, що вона створює", - прокоментували в Apple.

Після релізу альбом піднявся на перше місце в чарті альбомів усіх жанрів Apple Music у 138 країнах світу. Біллі Айліш виконала свій хіт BIRDS OF A FEATHER, представляючи своє рідне місто Лос-Анджелес на церемонії закриття літніх ігор у серпні цього року, що спричинило сплеск на Shazam.

"З моменту, коли ми вперше почули Ocean Eyes майже десять років тому, ми були фанатами та прихильниками творчості Біллі. Завжди визначально, коли молодий артист може так швидко зв’язатися з такою кількістю людей. Але те, що було справді дивовижним у спостереженні за її розвитком протягом останнього року, полягає не лише в тому, що її голос і артистизм продовжували користуватися таким широким резонансом. Річ у тому, що вона процвітала так само сміливо і чесно, як вона сама — на своїх власних умовах, у свій власний спосіб", – поділилась старша директорка Apple Music з контенту Рейчел Ньюман.

Біллі Айліш також прокоментувала нагороду: "З найпершого дня Apple Music підтримує мою музику і творчість, і для мене велика честь і привілей отримати визнання як "Артист року" через стільки років моєї кар'єри".