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"Важила менше 30 кг": журналісти з'ясували, як РФ катувала журналістку Рощину в полоні

Катерина Єсікова
3 березня, 2025 понедiлок
21:26
Війна з Росією Вікторія Рощина

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула у 2024 році, жорстоко катували у російському полоні - на її тілі були ножові поранення

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Про це встановили розслідувачі "Слідство.Інфо" разом з організацією "Репортери без кордонів" та колегами з медіа "Суспільне" і "Ґрати".

Зазначається, що росіяни спочатку схопили Вікторію і утримували у катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли у Таганрог. 

Як повідомила співкамерниця журналістки, на тілі Вікторії були ножові рани, з якими вона прибула після утримання в окупації. 

"Я бачила на її тілі декілька рубців - точно на руці і нозі. У неї була ножова рана, ну, прям рубець свіжий. Між кистю і ліктем у м’яких тканинах. І рубець був десь сантиметра три. Знаю, що струмом (катували, - ред.) не один раз. І вона не говорила скільки разів, але казала, що була вся синя", - розповіла співкамерниця.

Журналісти встановили, що з часом журналістка почала стрімко худнути - Вікторія відмовлялася від їжі та постійно зверталася до тюремників по допомогу. Після цього до неї в камеру приходив начальник колонії та проводив з нею бесіди. Вона весь час наполягала на тому, щоб її звільнили, поміняли або депортували.

"Вона постійно зверталася по допомогу. Спочатку говорила, що у неї зі шлунком проблеми, місячних не було, весь час і температурило. Потім жінки помітили, що вона сильно худне. Віка важила до 30 кілограмів. Я їй допомагала встати, бо вона була в такому стані, що навіть голови не могла підняти від подушки. Я спочатку підіймала голову, Віка бралася за ручку ліжка, і тільки так могла встати", - розповіла жінка.

Востаннє Віку бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.  

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.  

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.  11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Рощина загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної - воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Європарламентарі вимагають якнайшвидше провести незалежне розслідування, яке з'ясує всі обставини загибелі медійниці в полоні РФ.

 

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
журналісти
полонені
воєнні злочини Росії
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