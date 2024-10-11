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Журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами, - правозахисниця

Юлія Юліна
11 жовтня, 2024 п'ятниця
17:46
воєнні злочини Росії Вікторія Рощина

Журналістку Вікторію Рощину, про загибель якої в російському полоні стало відомо напередодні, утримували в одному з найгірших для українців СІЗО Росії

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Про це повідомила виконавча директорка громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" Тетяна Катриченко.

За її словами, Рощину затримували двічі. Після другого затримання тривалий час місце перебування журналістки було невідоме, однак навесні 2024 року РФ визнала факт утримання дівчини.

За даними правозахисниці, Рощину утримували в щонайменше двох місцях: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області. Обидва місця з перших місяців повномасштабного вторгнення росіяни використовують для утримання як українських військових, так і цивільних, зокрема, жінок, зазначила Катриченко.

"Таганрог (Бердянськ насправді також – там катували електричним струмом) відомий як одне з найбільш для українців жорстоких місць утримання на території РФ. Його називають пеклом на землі. Зокрема, у Таганрозі тримають азовців з Азовсталі. Звільнені розповідають про страшні тортури. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах – оговорюють себе. Потім їх переводять у Ростов і судять", - написала правозахисниця.

Вона зазначила, що українську журналістку утримували в Таганрозі принаймні з травня до вересня 2024 року. Вона перебувала там в одиночній камері.

"Напередодні обміну 13 вересня 2024 року Рощину та ще мінімум одну жінку з Мелітополя вивезли з Таганрогу. Куди – невідомо", - зазначила Катриченко.

Як пише "Медійна ініціатива за права людини", охорона ізолятора в Таганрозі використовує три основні засоби для тортур — гумовий кийок, дерев’яний молоток та електрошокери. Про це правозахисникам розповіли колишні полонені.

"Зі мною у камері сидів чоловік. Його щодня водили на допити. Абхази сказали, що битимуть, поки він не підпише зізнання. Топили його у воді, кидали ганчірку на обличчя і заливали водою. Зрештою він усе підписав", — розповів один з ексв'язнів,  ім'я якого не розкривають із міркувань безпеки.

"Ми весь час чули крики — десь когось завжди били. Бувало, що постійні крики чутно по 15-20 хвилин, потім людина стояти не могла, її закидали в камеру майже без свідомості", — розповів інший колишній полонений.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій. 

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня стало відомо, що Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

11 жовтня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним мають передати тіло журналістки Рощиної, яка загинула у російському полоні.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
журналісти
окупанти
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