МЗС Угорщини розкритикувало дозвіл США Україні завдавати ударів по РФ західною зброєю

Про це повідомляє Associated Press.

За словами Сіярто, дозвіл Джо Байдена бити вглиб Росії західним озброєнням суперечить волі американських виборців, які обрали президентом Дональда Трампа.

"Складається враження, що провоєнні політичні еліти по обидва боки океану здійснюють останню відчайдушну, обпалюючу атаку на нові реалії та волю народу", - сказав угорський міністр.

Крім того, він виступив проти вступу України до НАТО, заявивши, що це "дуже наблизило б реальну загрозу третьої світової війни".

Що передувало

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

Пізніше повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.

У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.

Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети.