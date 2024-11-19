РФ перехопила дві з восьми ракет ATACMS, випущених Україною, - Reuters
Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети
Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.
Співрозмовник інформаційного агентства на умовах анонімності розповів, що Україна випустила вісім ракет ATACMS по складу боєприпасів у Росії. За словами чиновника США, РФ вдалося перехопити лише дві з них.
Натомість російське міністерство оборони заявило, що вони збили 5 із 6 далекобійних ракет, випущених по обʼєкту в Брянській області. Там додали, що уламки одного ATACMS впали на обʼєкт, спричинивши пожежу, яку "оперативно ліквідували".
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
- У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
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