РФ перехопила дві з восьми ракет ATACMS, випущених Україною, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника.

Співрозмовник інформаційного агентства на умовах анонімності розповів, що Україна випустила вісім ракет ATACMS по складу боєприпасів у Росії. За словами чиновника США, РФ вдалося перехопити лише дві з них.

Натомість російське міністерство оборони заявило, що вони збили 5 із 6 далекобійних ракет, випущених по обʼєкту в Брянській області. Там додали, що уламки одного ATACMS впали на обʼєкт, спричинивши пожежу, яку "оперативно ліквідували".