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Головна Світ Дозвіл США на використання ракет ATACMS стосується лише Курської області РФ, - Axios

Дозвіл США на використання ракет ATACMS стосується лише Курської області РФ, - Axios

Світлана Кравченко
18 листопада, 2024 понедiлок
11:43
Світ

Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області

Зміст

Про це пише Axios із посиланням на власні джерела.

За даними видання, умовою дозволу на використання Україною американських ракет ATACMS було застосування їх лише на території Курської області Росії, де розташовані північнокорейські війська.

Джерело розповіло, що США повідомили Україні про своє рішення приблизно три дні тому.

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Зазначається, що мотивом цього рішення було бажання утримати Північну Корею від надсилання додаткових військ до Росії для війни проти України. У США сподіваються, що якщо війська КНДР потраплять під удар у Курській області, Пхеньян може переглянути своє рішення про допомогу, і російський контрнаступ у регіоні провалиться.

  • Нагадаємо, увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
США
ракетний удар
зброя для України
Курськ
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