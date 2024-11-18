Дозвіл США на використання ракет ATACMS стосується лише Курської області РФ, - Axios

Про це пише Axios із посиланням на власні джерела.

За даними видання, умовою дозволу на використання Україною американських ракет ATACMS було застосування їх лише на території Курської області Росії, де розташовані північнокорейські війська.

Джерело розповіло, що США повідомили Україні про своє рішення приблизно три дні тому.

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Зазначається, що мотивом цього рішення було бажання утримати Північну Корею від надсилання додаткових військ до Росії для війни проти України. У США сподіваються, що якщо війська КНДР потраплять під удар у Курській області, Пхеньян може переглянути своє рішення про допомогу, і російський контрнаступ у регіоні провалиться.