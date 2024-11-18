Найближчими днями, як повідомляється, Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки . Очікується, що для ударів будуть використані ракети ATACMS з дальністю до 306 км.

1. Вірю, я повірив. Я писав, що це очікуване рішення після виборів. Незалежно від результату.

2. Так, всім було начхати на червоні лінії від Путіна. Вся справа у виборах. Панове демократи, ви помилилися.

3. Формальний привід ідеальний — армія КНДР тут. Хоча не було б його — був би інший.

4. Так, це казка про втрачений час. І, що ще гірше, втрачені життя. Як і в історії з наданням зброї.

5. Докорінно це ситуацію не змінить. Але буде трохи легше нам і трохи гірше їм. Вже добре.

6. У росіян все теж в цілому дуже не добре, тому будь-який тиск рано чи пізно може довести їх до каб*ди.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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