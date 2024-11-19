БПЛА атакували військовий арсенал на Брянщині
Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці БПЛА у двох регіонах РФ. На Брянщині дрони уразили 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ
Про це повідомляють керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та паблік "Кримський вітер".
"У Брянській області удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там були артилерійські боєприпаси, включно з кндрівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ", - повідомив Коваленко.
Як повідомляє "Кримський вітер", безпілотники атакували цей військовий арсенал 9 жовтня.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні міноборони РФ
Зазначається, що російські сили ППО нібито перехопили та знищили 11 безпілотників над територією Ростовської області та один – над територією Білгородської.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав про роботу російської ППО у регіоні. Натомість місцеві пабліки Брянська повідомили про "дуже гучні" вибухи: "Дуже гучно! Подробиці з'ясовуємо!".
У ніч на 17 листопада безпілотники атакували електромеханічний завод "Купол" в російському Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор", а також БПЛА, РЛС і певні компоненти. Буцімто постраждав працівник підприємства.
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