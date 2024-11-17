БПЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в РФ: нібито є постраждалий

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, голова Удмуртської Республіки Олександр Бречалов і телеграм-канал ASTRA.

"Невідомі БПЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в РФ. Там Росія виробляє ЗРК "Тор", а також РЛС і певні компоненти", - написав Коваленко.

Очільник Удмуртії заявив, що вранці надійшло повідомлення про вибух за адресою Леніна 101, де розташований "заводський цех". За попередньою інформацією, впав БПЛА, додав Бречалов.

"На виробництві вибило шибки, але серйозних руйнувань немає. Персонал евакуйовано. На жаль, одна людина постраждала. Його вже госпіталізували – стан середнього ступеня важкості", - зазначив голова Удмуртії.

Пізніше він уточнив, що чоловік, який нібито постраждав внаслідок падіння безпілотного літального апарату в Іжевську, госпіталізований із травмою голови середнього ступеня важкості.

Жителі Іжевська повідомляють, що атака припала на цех, де виробляють безпілотники: "Думати треба було раніше, коли заводи безпілотні клепали посеред міста", - кажуть люди на відео.

Очевидці пишуть, що БПЛА атакував майданчик 300-го виробництва оборонного заводу "Купол" на перехресті вулиць Леніна та 40 років перемоги.

За даними міноборони РФ, їхня ППО начебто знищила 2 БПЛА над територією Білгородської області.

"Черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено чотири безекіпажні катери, які рухалися в напрямку Кримського півострова", - зазначили в оборонному відомстві РФ.