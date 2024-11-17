Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією БПЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в РФ: нібито є постраждалий

БПЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в РФ: нібито є постраждалий

Ксенія Золотова
17 листопада, 2024 неділя
09:42
Війна з Росією БпЛА "Лютий"

У ніч на 17 листопада безпілотники атакували електромеханічний завод "Купол" в російському Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор", а також БПЛА, РЛС і певні компоненти. Буцімто постраждав працівник підприємства

Зміст

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, голова Удмуртської Республіки Олександр Бречалов і телеграм-канал ASTRA.

"Невідомі БПЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в РФ. Там Росія виробляє ЗРК "Тор", а також РЛС і певні компоненти", - написав Коваленко.

Очільник Удмуртії заявив, що вранці надійшло повідомлення про вибух за адресою Леніна 101, де розташований "заводський цех". За попередньою інформацією, впав БПЛА, додав Бречалов.

"На виробництві вибило шибки, але серйозних руйнувань немає. Персонал евакуйовано. На жаль, одна людина постраждала. Його вже госпіталізували – стан середнього ступеня важкості", - зазначив голова Удмуртії.

Пізніше він уточнив, що чоловік, який нібито постраждав внаслідок падіння безпілотного літального апарату в Іжевську, госпіталізований із травмою голови середнього ступеня важкості. 

Жителі Іжевська повідомляють, що атака припала на цех, де виробляють безпілотники: "Думати треба було раніше, коли заводи безпілотні клепали посеред міста", - кажуть люди на відео.

Очевидці пишуть, що БПЛА атакував майданчик 300-го виробництва оборонного заводу "Купол" на перехресті вулиць Леніна та 40 років перемоги.

За даними міноборони РФ, їхня ППО начебто знищила 2 БПЛА над територією Білгородської області.

"Черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено чотири безекіпажні катери, які рухалися в напрямку Кримського півострова", - зазначили в оборонному відомстві РФ.

  • Уночі суботи, 16 листопада, у Росії поскаржилися на атаку дронів і заявили про роботу ППО над 4 регіонами й анексованим Кримом. Влада Калузької області підтвердила приліт на околицях міста Людиново, де розташована нафтобаза.
Теги:
Відео
Новини
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Майк Тайсон
Автор Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
Майк Тайсон назвав причину поразки від блогера Джейка Пола
НАТО, державний прапор України
Автор Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
Нас з ядерною бомбою вимушені будуть запросити до НАТО і навіть припрошуватимуть, - Дикий
Борис Епштейн
Автор Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
Радник Трампа, росіянин Борис Епштейн, хоче стати спецпредставником з питань врегулювання війни в Україні, - NYT
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 листопада
09:41
Оновлено
ракета Х-59
Росіяни зранку атакували Україну ракетами і дронами: у низці регіонів лунали вибухи, у Києві, Запоріжжі та Дніпрі є постраждалі, у Миколаєві - загиблі
09:15
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном та висловив стурбованість щодо підтримки Китаєм оборонно-промислової бази РФ
09:14
Огляд
Олександр Зубков, Грузія - Україна
Україна втратила перемогу над Грузією та "мільйонні донати Ломаченка на ЗСУ": головні новини українського спорту за тиждень
08:50
Індія успішно випробувала гіперзвукову ракету великої дальності
08:29
Оновлено
війна з Росією
Генштаб: минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення - найбільше на Покровському і Курахівському напрямках
08:20
Іран
МЗС Ірану заперечило зустріч їхнього представника в ООН з Ілоном Маском
08:08
Анонс
Ерлінг Холанд, збірна Норвегії, Ліга націй
Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 17 листопада
08:05
OPINION
Маск vs Зеленський: потрібна миттєва реакція на "наїзд"
07:56
втрати окупантів
Втрати армії РФ на війні з Україною перевищили 720 тис. військових
07:46
МіГ-29 польща
Польща підняла бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні
07:15
Ексклюзив
"Реконструкція" архетипів: містичний танцювальний перформанс про жіночу сутність від Monada dance project
2024, субота
16 листопада
23:56
Інфографіка
Артем Довбик (праворуч), Грузія - Україна
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після втрати очок з грузинами
23:50
Оновлено
збірна Німеччина Флоріан Вірц, Ліга націй
Німеччина розтрощила Боснію, а Україна зіграла внічию проти Грузії: результати усіх матчів ЛН за 16 листопада
22:45
Сергій Ребров
"Відчуваємо розчарування - ми намагалися виграти": Ребров прокоментував втрачену перемогу України над Грузією
22:29
ринок "Десна", пожежа
У Києві загорівся ринок "Десна", є постраждалі
22:04
Волонтер, військовий, аналітик Тарас Чмут
Тарас Чмут: перехід на дивізії позбавить нас хаосу управління фронтом
22:01
G7
"Ми єдині з Україною": країни G7 оприлюднили спільну заяву до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ
21:59
Майк Тайсон - Джейк Пол
Майк Тайсон не зарікся щодо наступного бою та назвав потенційного суперника
21:37
У 2025 році в Польщі запрацює навчальний центр НАТО для України
21:36
Михайло Мудрик, збірна України, Ліга націй
Мудрика визнали найкращим гравцем збірної України в матчі проти Грузії
21:20
Дитяче Євробачення-2024: Грузія перемогла, Україна посіла 3 місце
20:56
Микола Шапаренко та Хвіча Кварацхелія (праворуч), Грузія - Україна
Грузія - Україна 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
20:56
Михайло Мудрик (праворуч), Грузія - Україна
Збірна України втратила перемогу над Грузією у Лізі націй
20:51
В окупованому Криму обвалився міст
В окупованому Криму в лікарні помер чоловік через обвал мосту 13 листопада
20:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп може відсторонитись від війни в Україні, - Фейгін
20:41
Ексклюзив
Путін
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
20:32
Ілон Маск
Ілон Маск посміявся з заяви Зеленського про незалежність України
20:24
Директор ліцею №3 міста Ірпеня Бучанського району Київської області Станіслав Федоров
Директор ліцею з Ірпеня добровільно мобілізувався до ЗСУ
20:01
OPINION
Скандальний Бессон: стриптиз перед Путіним
20:00
Репер Шон Diddy Комбз намагався з в'язниці зв'язатися з потенційними свідками, аби вплинути на судовий процес
19:59
новини Львівщини
У Миколаєві пролунав вибух
19:57
Ексклюзив
Віталій Портников
"Це пряма дорога до капітуляції перед Росією": Портников назвав чинник, який має значний вплив у війні
19:40
Птахи Мадяра вполювали під Покровськом ворожий комплекс "Борисоглєбск-2"
"Жирна ціль": Птахи Мадяра вполювали неподалік від Покровська ворожий комплекс "Борисоглєбск-2"
19:29
Адвокат та колишній військовий ЗСУ Масі Найєм
Адвокат Масі Найєм: "Ухилянти - це росіяни, фактично"
18:58
Сили оборони знищили командний пункт окупантів у селі Челбурда на Херсонщині
На Херсонщині Сили оборони знищили командний пункт окупантів поблизу Олешок
18:33
Херсонська область
Через ворожі атаки дронами в Херсоні та області 6 людей отримали поранення
18:05
путін
"Через загрозу нацбезпеці": у Росії обмежать тимчасове перебування українців у РФ до кінця березня 2025-го
18:01
OPINION
Плани Зеленського: збилася з ліку
18:00
Огляд
БпАК "Гор"
Від радіокерованої іграшки до потужної зброї: що таке БпАК "Гор" і як український дрон допомагає нищити російських окупантів
18:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Є дуже чутливі пункти для України, про які Трамп публічно не буде говорити, - Фейгін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV