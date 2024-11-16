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Головна Війна з Росією Росіяни заявили про збиття понад 30 безпілотників за ніч: у Калузькій області нібито пошкоджені будинки

Росіяни заявили про збиття понад 30 безпілотників за ніч: у Калузькій області нібито пошкоджені будинки

Світлана Кравченко
16 листопада, 2024 субота
07:18
Війна з Росією безпілотник, дрон

Уночі суботи, 16 листопада, у Росії поскаржилися на атаку дронів і заявили про роботу ППО над 4 регіонами й анексованим Кримом. Влада Калузької області підтвердила приліт на околицях міста Людиново, де розташована нафтобаза

Зміст

Про це звітує міноборони РФ.

Так, за їхніми даними, цієї ночі російська ППО знищила 34 начебто українських безпілотники. Зокрема, 20 з них були перехоплені на Курщиною, 11 над Брянською областю і ще по одному над Білгородщиною, Калузькою областю та тимчасово окупованим Кримом.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив атаку дрона на регіон. За його словами, на околицях міста Людиново стався вибух безпілотника.

За даними очільника російського регіону, у результаті було пошкоджено скління в кількох житлових будинках і кілька автівок. Водночас жертв і серйозних пошкоджень інфраструктури начебто немає. 

Варто зазначити, що у місті Людиново розташована велика російська нафтобаза "Калуганефтепродукт". У травні дрони ГУР уразили її та ще декілька металургійних і нафтових об’єктів окупантів.

  • Тим часом російські терористи звечора 15 листопада запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. У Києві внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.
Теги:
Новини
Росія
ППО
безпілотник
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