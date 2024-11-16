Росіяни заявили про збиття понад 30 безпілотників за ніч: у Калузькій області нібито пошкоджені будинки

Про це звітує міноборони РФ.

Так, за їхніми даними, цієї ночі російська ППО знищила 34 начебто українських безпілотники. Зокрема, 20 з них були перехоплені на Курщиною, 11 над Брянською областю і ще по одному над Білгородщиною, Калузькою областю та тимчасово окупованим Кримом.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив атаку дрона на регіон. За його словами, на околицях міста Людиново стався вибух безпілотника.

За даними очільника російського регіону, у результаті було пошкоджено скління в кількох житлових будинках і кілька автівок. Водночас жертв і серйозних пошкоджень інфраструктури начебто немає.

Варто зазначити, що у місті Людиново розташована велика російська нафтобаза "Калуганефтепродукт". У травні дрони ГУР уразили її та ще декілька металургійних і нафтових об’єктів окупантів.