Росіяни заявили про атаку БПЛА на Волгоградську НПЗ: зайнялася пожежа

Про це інформують РІА Новости та Тelegram-канали Mash і Shot.

Зазначається, що кілька гучних вибухів у районі підприємства у Червоноармійському районі Волгоградської області пролунали приблизно о 02:30, а до цього було чутно характерний звук БПЛА.

За даними тг-каналів, нібито українські безпілотники були придушені засобами РЕБ, внаслідок їх падіння на територію НПЗ виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Повідомляється, що жертв та постраждалих немає.

Атаку і пожежу на заводі підтвердив також губернатор області Андрій Бочаров.