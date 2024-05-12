Росіяни заявили про атаку БПЛА на Волгоградську НПЗ: зайнялася пожежа
У ніч на неділю, 12 травня, росіяни заявили про атаку безпілотника на Волгоградську область і влучання у нафтопереробний завод. Унаслідок цього на НПЗ почалася масштабна пожежа
Про це інформують РІА Новости та Тelegram-канали Mash і Shot.
Зазначається, що кілька гучних вибухів у районі підприємства у Червоноармійському районі Волгоградської області пролунали приблизно о 02:30, а до цього було чутно характерний звук БПЛА.
За даними тг-каналів, нібито українські безпілотники були придушені засобами РЕБ, внаслідок їх падіння на територію НПЗ виникла пожежа, яку вже ліквідували.
Повідомляється, що жертв та постраждалих немає.
Атаку і пожежу на заводі підтвердив також губернатор області Андрій Бочаров.
- Напередодні у Росії заявили про атаку безпілотників у Калузькій області на НПЗ "Перший завод". Міноборони РФ каже про збиття 5 БПЛА, ЗМІ заявляють про операцію ГУР.
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