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Оновлено

У Калузькій області РФ безпілотники нібито атакували НПЗ

10 травня, 2024 п'ятниця
06:52
Війна з Росією Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Зміст

У ніч проти 10 травня у Росії заявили про атаку безпілотників у Калузькій області на нафтопереробний завод "Перший завод"

Про це повідомляють Astra, Baza та РІА Новини.

"Займання сталося на території НПЗ "Перший завод" у Калузькій області через падіння безпілотника. Горять три місткості з дизпаливом та місткість з мазутом", - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих жителів, спочатку вони чули гул БПЛА, після чого були вибухи й почалася пожежа в районі місцевого "Першого заводу". Наразі на місці події працюють співробітники оперативних служб. 

Пізніше атаку безпілотників на НПЗ також підтвердив губернатор Калузької області Владислав Шапша. За його словами, внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загорання. 

Станом на ранок пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає.

  • У ніч проти 9 травня безпілотники СБУ атакували дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї Росії. Міноборони РФ заявило про збиття 21 повітряної цілі.
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
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