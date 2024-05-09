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У Росії заявили про атаку на нафтобазу в Краснодарському краю, у Білгороді нібито 8 постраждалих

9 травня, 2024 четвер
06:19
Війна з Росією Білгород
Зміст

У ніч проти 9 травня у Росії скаржаться на атаки безпілотників по нафтобазі в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю, а також по Білгороду, де нібито постраждали 8 людей

Про це повідомляють губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков та "Астра".

За словами Гладкова, у Білгороді та районі є "прямі влучання в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі". 

Так, через нібито атаку постраждали вісім людей, зокрема дитина. Унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження 34 квартир у 19 багатоквартирних будинках, одного приватного будинку та 37 транспортних засобів. 

Крім цього, вночі нібито була атакована нафтобаза в селі Юрівка під Анапою. Через це є пошкодження деяких резервуарів. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

  • Уранці понеділка, 6 травня, росіяни заявили про чергову атаку безпілотників на Білгородську область, унаслідок чого нібито є загиблі та поранені. В обстрілі традиційно звинуватили Україну.

Теги:
Росія
ППО
безпілотник
Білгород
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