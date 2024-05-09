У Росії заявили про атаку на нафтобазу в Краснодарському краю, у Білгороді нібито 8 постраждалих

Про це повідомляють губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков та "Астра".

За словами Гладкова, у Білгороді та районі є "прямі влучання в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі".

Так, через нібито атаку постраждали вісім людей, зокрема дитина. Унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження 34 квартир у 19 багатоквартирних будинках, одного приватного будинку та 37 транспортних засобів.

Крім цього, вночі нібито була атакована нафтобаза в селі Юрівка під Анапою. Через це є пошкодження деяких резервуарів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.