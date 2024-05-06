У РФ заявили про атаку БПЛА на Білгородську область: нібито є жертви
Уранці понеділка, 6 травня, росіяни заявили про чергову атаку безпілотників на Білгородську область, унаслідок чого нібито є загиблі та поранені. В обстрілі традиційно звинуватили Україну
Про це повідомили в оперативному штабі регіону у Telegram.
За їхніми словами, безпілотник влучив в автобус ДК "Агро-Білгір'я", що перевозив співробітників свинокомплексу. У результаті начебто постраждали понад 30 людей, 6 загинули.
Згодом там, посилаючись на слова губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, уточнили, що кількість травмованих зросла до 35 людей.
На місці працюють усі оперативні служби.
- Тим часом напередодні вночі 6 травня російські окупанти завдали удару по енергетичних об'єктах Сумської області.
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