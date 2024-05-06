У РФ заявили про атаку БПЛА на Білгородську область: нібито є жертви

Про це повідомили в оперативному штабі регіону у Telegram.

За їхніми словами, безпілотник влучив в автобус ДК "Агро-Білгір'я", що перевозив співробітників свинокомплексу. У результаті начебто постраждали понад 30 людей, 6 загинули.

Згодом там, посилаючись на слова губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, уточнили, що кількість травмованих зросла до 35 людей.



На місці працюють усі оперативні служби.