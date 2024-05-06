Росія вдарила по енергооб'єктах Сумщини

Про це повідомила в Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Після опівночі Суспільне повідомило, що в деяких районах Сум, а також частково в Лебедині, Білопіллі та Охтирці вимкнулась електрика. Крім того, в облцентрі було частково відсутнє водопостачання.

Начальник Сумської міської військової адміністрації повідомив, що в місті розгортають "пункти незламності". Об'єкти критичної інфраструктури в облцентрі перевели на резервне живлення.