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Росія вдарила по енергооб'єктах Сумщини

6 травня, 2024 понедiлок
07:25
Війна з Росією Сумщина
Зміст

У ніч на 6 травня російські окупанти завдали удару по енергетичних об'єктах Сумської області

Про це повідомила в Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

"Ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", - йдеться у  повідомленні.

Після опівночі Суспільне повідомило, що в деяких районах Сум, а також частково в Лебедині, Білопіллі та Охтирці вимкнулась електрика. Крім того, в облцентрі було частково відсутнє водопостачання.

Начальник Сумської міської військової адміністрації повідомив, що в місті розгортають "пункти незламності". Об'єкти критичної інфраструктури в облцентрі перевели на резервне живлення.

  • Раніше окупанти вдарили керованими авіабомбами по інфраструктурі Сум, а також зруйнували КАБами сільську школу в Ямпільській громаді Сумської області.
Теги:
Новини
Україна
Суми
Сумщина
воєнні злочини Росії
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