На Сумщині росіяни КАБами зруйнували сільську школу

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Окупанти запустили по селу дві авіабомби. Внаслідок удару зруйновано місцеву школу.

Постраждалих унаслідок російської атаки не зафіксовано.

ОВА закликала громадян вживати заходів безпеки під час повітряної тривоги, наголосивши, що ворог б'є саме по цивільній інфраструктуру.