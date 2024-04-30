На Сумщині росіяни КАБами зруйнували сільську школу
У понеділок, 29 квітня, російські загарбники атакували керованими авіабомбами село в Ямпільській громаді Сумської області
Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.
Окупанти запустили по селу дві авіабомби. Внаслідок удару зруйновано місцеву школу.
Постраждалих унаслідок російської атаки не зафіксовано.
ОВА закликала громадян вживати заходів безпеки під час повітряної тривоги, наголосивши, що ворог б'є саме по цивільній інфраструктуру.
- Раніше окупанти вдарили КАБами по інфраструктурі Сум.
- Крім того, на Сумщині прикордонники відбили атаку російської ДРГ.
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