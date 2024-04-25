На Сумщині прикордонники відбили наступ російської ДРГ
У Сумській області українські прикордонники вступили в бій із російською диверсійно-розвідувальною групою. У результаті ворог відійшов
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що на одному з напрямків прикордонники виявили ворожу засідку з понад десятком диверсантів.
"Завʼязався стрілецький бій. Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки", - йдеться у повідомленні.
За даними Держприкордонслужби, у результаті зіткнення ворог відійшов.
- 15 квітня українські прикордонники запобігли спробі російської диверсійно-розвідувальної групи зайти на Сумщину з території РФ.
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