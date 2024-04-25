На Сумщині прикордонники відбили наступ російської ДРГ

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що на одному з напрямків прикордонники виявили ворожу засідку з понад десятком диверсантів.

"Завʼязався стрілецький бій. Для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки", - йдеться у повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, у результаті зіткнення ворог відійшов.