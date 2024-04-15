Прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині
Українські прикордонники запобігли спробі російської диверсійно-розвідувальної групи зайти на Сумщину з території РФ
Про це зранку 15 квітня повідомила пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що окупанти намагалися відстрілюватися, але під тиском прикордонників були змушені відступити.
"Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в Україну зі своєї території. Диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження. Ворог ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив", - ідеться у повідомленні.
Варто зазначити, що, за даними Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська та Свеська громади.
- У січні 2024 року в ДПСУ казали, що ворог застосовує найбільше ДРГ саме на Сумщині, хоча фіксують їх також на Чернігівщині та Харківщині.
- 31 березня прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили ворожу ДРГ, яка рухалася на Сумщину з території Росії.
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