Прикордонники запобігли спробі ворожої ДРГ проникнути на Сумщину
31 березня прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили ворожу ДРГ, яка рухалася на Сумщину з території Росії
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що після викриття російських диверсантів прикордонники одразу відкрили вогонь на ураження. Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, Нацгвардії та ЗСУ, було залучено артилерійський і мінометний розрахунки.
"Злагоджені дії охоронців кордону та інших складових Сил оборони України зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад", - поінформували в ДПСУ.
- У грудні 2023 року ДПСУ повідомляла, що українські прикордонники відкрили вогонь по російській диверсійно-розвідувальній групі, яка рухалася з території РФ у бік Сумської області.
- У січні 2024 року в ДПСУ казали, що ворог застосовує найбільше ДРГ саме на Сумщині, хоча фіксують їх також на Чернігівщині та Харківщині.
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