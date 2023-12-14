На Сумщині українські прикордонники вступили в бій з російською ДРГ

Про це пише Держприкордонслужба.

"Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, також були залучені артилерійські та мінометні розрахунки.

У результаті бою - окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються.