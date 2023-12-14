На Сумщині українські прикордонники вступили в бій з російською ДРГ
Українські прикордонники відкрили вогонь по російській диверсійно-розвідувальній групі, яка рухалася з території РФ в бік Сумської області
Про це пише Держприкордонслужба.
"Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, також були залучені артилерійські та мінометні розрахунки.
У результаті бою - окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що російські ДРГ постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей, найбільше таких випадків фіксують на території Сумщини.
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