ДПСУ: Найбільша активність російських ДРГ фіксується на Сумщині
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що російські ДРГ постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей, найбільше таких випадків фіксують на території Сумщини
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Кордон країни-агресора відмінний від кордону з Білоруссю. На кордоні з Білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою з боку Державної прикордонної служби та інших складових, які підсилюють цей напрямок. Зараз ми не фіксуємо жодних нестандартних ситуацій на цій ділянці кордону", - розповів Демченко.
Речник наголосив, що підрозділи Сил оборони постійно виявляють та протидіють ворожим ДРГ
"Росія щоденно обстрілює прикордонні громади зі своєї території. Зокрема, росіяни постійно обстрілюють території Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Також противник дуже часто використовує ДРГ. Так спроби заходу ДРГ найбільше фіксуються на Сумщині. Проте наші воїни розуміють складність ситуації й постійно тренуються для того, щоб протидіяти таких диверсій діяльності ворога", - додав він.
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