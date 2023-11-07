На півночі ДПСУ посилила протидію ворожим дронам, прикордонники глушать сигнал рашистів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Країна терорист продовжує щоденно обстрілювати територію нашої держави в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Протягом минулого місяця нашими прикордонними нарядами було зафіксовано загалом кількість обстрілів на цих напрямках близько 1800. Уже спочатку цього місяця зафіксовано майже 350 обстрілів, які Росія здійснила зі своєї території використовуючи різноманітне озброєння", - заявив спікер ДПСУ.

Демченко наголосив, що ворог намагається використати диверсійно-розвідувальні групи, особливо на Сумщині.

"Раніше роботи диверсантів фіксували по Чернігівському напрямку та Харківщині. Проте останнім часом вони для себе обрали виключно Сумський напрямок, але, на щастя, навченість та розуміння ситуації наших захисників дозволяє протидіяти диверсійно-розвідувальним групам", - пояснив він.

За даними прикордонників, ворожі ДРГ виявляють за допомогою безпілотних літальних апаратів та інших технічних засобів: "У разі виявлення диверсантів відразу по них відкривають вогонь і вони надалі відходять за лінію рубежу. Крім того, є протидиверсійні резерви, які відразу направляються на ці напрямки для того, щоб зачистити місцевість і не дозволити диверсантам заховатися на нашій території".

Щодо протидії російським розвідувальним БПЛА на півночі, він сказав: "Ці напрямки ми також посилили необхідними технічними засобами для того, щоб виявляти безпілотники, аби гамувати їхній сигнал. Ми спільно з іншими підрозділами Сил оборони ведемо необхідні дії для того, щоб ці безпілотники знищувати".