Вночі на Сумщину намагалася проникнути група російських диверсантів, - Наєв

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 осіб", - повідомив Наєв.

Зазначається, що диверсанти намагались перетнути державний кордон та планували дорогу до одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

"По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами", - додав Наєв.