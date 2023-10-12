Вночі на Сумщину намагалася проникнути група російських диверсантів, - Наєв
У ніч проти 12 жовтня російські диверсанти намагалися проникнути через державний кордон у Сумську область і рухатись до одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 осіб", - повідомив Наєв.
Зазначається, що диверсанти намагались перетнути державний кордон та планували дорогу до одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.
"По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами", - додав Наєв.
- Служба безпеки і Національна поліція України затримали "на гарячому" диверсанта російського ГРУ, який хотів підірвати декілька залізничних колій та автозаправок у Харкові та інших областях.
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