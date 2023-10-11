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У Харкові затримали диверсанта, який готував підриви автозаправок та залізничних колій

11 жовтня, 2023 середа
13:31
Кримінал

Служба безпеки і Національна поліція України затримали "на гарячому" диверсанта російського ГРУ, який хотів підірвати декілька залізничних колій та автозаправок у Харкові та інших областях

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що за вказівкою російської спецслужби фігурант готував підриви двох автозаправних станцій у Харкові та в інших регіонах України.

Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів Харківщини.

Фото: СБУ


Фото: СБУ

Відповідно до задуму російської воєнної розвідки підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах.

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій.

При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Крім того, правоохоронці викрили факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині. Серед них – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях.

За даними слідства, ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Після початку повномасштабного вторгнення рф він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки.

Фото: СБУ

Під час обшуків правоохоронці виявили майже 5 кг пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5, револьвер та майже 900 тис. готівки у гривневому еквіваленті.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • До слова, цього ж дня СБУ встановила ймовірних навідників російського удару по селу Гроза на Харківщині - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів.
Україна
Харків
СБУ
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