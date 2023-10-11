СБУ встановила ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Правоохоронці встановили осіб, які навели російську ракету на цивільний об‘єкт. Ними виявились двоє рідних братів – 23-річний та 30-річний мешканці с. Гроза, які перед деокупацією Харківщини втекли на територію РФ", – йдеться в заяві.

Слідства встановило, що брати, які раніше служили в поліції, зрадили Україну у 2022 році, коли селище Шевченкове Куп‘янського району потрапило під окупацію. Вони приєдналися до псевдовлади. Коли селище звільнили ЗСУ, ті втекли до РФ та продовжували працювати на користь ворога.

Фото: Офіс генпрокурора

Зловмисники збирали та передавали їм важливу інформацію. Для цього брати тримали контакт зі своїми колишніми сусідами та добували від них потрібні дані. Люди не підозрювали, що брати під час розмов насправді займалися саботажем проти України.

Як повідомляється, старший брат дізнався від місцевих, хто прийде на поминання, коли воно відбудеться та де саме. Він передав ці дані своїм російським керівникам, які й вирішили обстріляти цивільний об’єкт.

"Він розумів, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – його знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав йому інформацію", – наголошують у прокуратурі.

Молодший розповів своїй дружині про те, що його брат сприяв ракетному удару у селі Гроза та попросив її про це мовчати. Про свою участь у цьому злочині чоловік ніби промовчав.

Колишнім правоохоронцям-братам повідомлення про підозру за фактом державної зради. Також одному з них додатково інкриміновано пособництво у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Що відомо про трагедію в Грозі

5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло щонайменше 50 людей, ще 6 отримали поранення. Рашисти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М".

Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.

Станом на 7 жовтня правоохоронці ідентифікували 48 загиблих. Фахівці відібрали зразки ДНК щонайменше 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків, на той час, проганяли через ДНК-комплекс АNDE.

Пізніше, 9 жовтня, стало відомо про 49 ідентифікованих тіл мешканців села Гроза.

10 жовтня поліція заявила, що кількість загиблих зросла до 53 людей. У цілому до поліції надійшло 22 заяви про безвісти зниклих в селі Гроза, з них 4 повідомлення не підтвердилися – люди знайшлися, 13 людей ідентифіковані серед вилучених тіл. Зниклими безвісти залишалися 5 людей. З 5 жовтня слідчі та криміналісти цілодобово працювали над встановленням осіб загиблих. За цей час проведено 288 ДНК-досліджень.

Лише 11 жовтня стало відомо про 55 загиблих. За останню добу ідентифікували за ДНК ще дві особи.