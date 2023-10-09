Ракетний удар РФ по Грозі: ідентифіковано 49 тіл, вважають зниклими безвісти 5 людей
Унаслідок ракетного удару, який РФ завдала по кафе в селі Гроза Харківської області, зниклими безвісти вважають 5 людей. 49 тіл загиблих уже впізнали
Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.
"Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб", - написав він.
- 5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло 52 людини. Окупанти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід.
- ООН направила групу для розслідування удару Росії по Грозі.
- Станом на 7 жовтня вже було ідентифіковано 48 тіл.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.65Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе