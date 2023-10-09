Ракетний удар РФ по Грозі: ідентифіковано 49 тіл, вважають зниклими безвісти 5 людей

Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб", - написав він.