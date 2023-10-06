ООН направила групу для розслідування удару Росії по Грозі на Харківщині

Про це заявила прессекретарка УВКПЛ Елізабет Тросселл, пише CNN.

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який своїми очима бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко вражений і засуджує це вбивство", - сказала вона.

За її словами, цей напад підкреслює, що українські цивільні люди "знову" платять "жахливу ціну" вторгнення Росії.