ООН направила групу для розслідування удару Росії по Грозі на Харківщині
Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині, у результаті якої загинули щонайменше 52 людини
Про це заявила прессекретарка УВКПЛ Елізабет Тросселл, пише CNN.
"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який своїми очима бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко вражений і засуджує це вбивство", - сказала вона.
За її словами, цей напад підкреслює, що українські цивільні люди "знову" платять "жахливу ціну" вторгнення Росії.
- 5 жовтня російська армія поцілила у кафе у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, внаслідок чого загинула 51 людина.
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