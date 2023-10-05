РФ обстріляла цивільний об'єкт на Харківщині: вбито щонайменше 49 людей, серед них дитина

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей. Зараз на місці продовжують працювати рятувальники. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 48 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років", - написав він.

За його даними, 6 людей, зокрема одна дитина, дістали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

Водночас Офіс генпрокурора повідомив про 49 загиблих і 7 поранених.

"За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт – сільське кафе-магазин. Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, а також 7 поранених", - ідеться у повідомленні.

Відкрито провадження про порушення законів і звичаїв війни.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону повідомив, що в кафе на момент удару був поминальний обід, тому там було так багато людей. Усього в селі проживає трохи більш як 300 людей.

Водночас у своєму Telegram-каналі він уточнив, що "29 осіб з 49 загиблих ідентифіковано". Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії. Рятувальні роботи продовжуються, бо, можливо, під завалами ще перебувають люди.

На атаку окупантів відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт... Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!" - написав він у Telegram.

Зеленський наголосив, що Україні конче потрібні засоби ППО та наступальна зброя.