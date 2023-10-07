Ідентифіковано 48 загиблих унаслідок ракетного удару Росії по селу Гроза
Правоохоронці ідентифікували 48 загиблих внаслідок удару росіян по селу Гроза Куп'янського району Харківської області.
Про це повідомляє заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.
За словами Болвінова, наразі фахівці продовжують роботу та вже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів.
Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс "АNDE".
"Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів - ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках", - додав Болвінов.
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