Ідентифіковано 48 загиблих унаслідок ракетного удару Росії по селу Гроза

Про це повідомляє заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Болвінова, наразі фахівці продовжують роботу та вже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів.

Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс "АNDE".

"Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів - ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках", - додав Болвінов.